Die Menschenrechte und ... das mögliche Ende des Demokratie

mit der Demokratie ist das ungefähr so wie mit Corona ...

es gibt sie gar nicht ... die Demokratie ...



und tritzdem wir dauernd in Hunderten von Talkshows etc darüber dirkutiert ...

und neuerdings also über das Ende von Etwas was noch gar nicht angefasngen hat ...



und genau so ist das auch mit Corona ...

also umgekehrt reziprok proportional relativ theoretisch natürlich ...



denn Corona ist zwar ganz konkret und de facto da ...

und trotzdem wird ganz offiziell dauernd so getan ...



als gäbe es eine Zeit nach Corona ...

in der man zur alten Nortmalität wieder zurückkehren könnte ...



und genau da liegt eben der Hase im Pfeffer ...

das heißt die aktuelle globale Lage ist gepägt von Irrtümern und Versäumnissen ...



die Ursache für die aktuellen globalen Problemer ...

und der Schlüssel zu ihrer Lösung ... liegt in der deutschnen Verfassung ---



einer Blaupause für professionelles Regierungs-management ...

und für verantwotungsbewußte state of ther art Politische Führung ...



und solange es nicht gelingt ... die gewaltengeteilten Potentaten ...

also Merkel / Harbarth / Schäuble ... an diesem Portee zu fassen ...



das heißt sie darauf zu verpflichten ...

hierzulande endlich diese verfassungsmäßige Ordnung herzustellen ...



solnage droht nach Corona erst noch der Supergau ...

dem es dann kein Entrinnen mehr gibt ... das jetzt noch möglich wäre ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und andere Antisemisten und Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...







