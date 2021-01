Donnerstag, 07 Januar 2021 | 01.007

Die Menschenrechte und ...

- der ebenso rastlose wie ratlose Europäische Rat ...

Politiker werden und bleiben ist eigentlich ganz einfach ...

erst verspricht man irgend was ... damit man gewählt wird ...



und wenn man gewählt ist ...

redet man nur noch von Zielen die erreichet werden müßten ...



und die man natürlich nur 'gemeinsam' erreichen kann ...

und 'gemeinsam' heißt in der Diktion der Politiker ...



daß das Volk alles seinen Eruungenschaften und seine Besitz aufgibt ...

und umsonst arbeitet ...



die beliebtesten Ziele sind zur Zeit natürlich Corona ...

bzw also die Senkung der Infektionsraten ...



und die Klimaziele ...

also die Sebkung der COs-Belastung ...



dann gibt es die Finanzrahmenziele ...

die Aufbaupaketziele ...



oder neuerdings die Konditionalitätsmechanismusziele ...

zum Schutz des Haushalts der uckermärkischen Hausfrau ...



'das bißchen Haushalt' ...

daran hat sich praktzisch kaum etwas geändert ...



seit den Zeiten von Johanna von Koszian ...

bis heutzutage Sophia Thomalla bzw eben Angela Merkel ...



oder ... Roland Koch sagte mal ...

Politik ist ... ich hab ne Idee und dann besorg ich mir ne Mehrheit und dann mach ich das ...



oder Donald Trumpf ... das einfachste verfahren ...

ich mach das ... weil ich es kann ...



noch einfacher bzw genauer gesagt simpler ist nur Angela Merkel ...

mit dem Betriebsnudelkonzept ...



die sagt ... das müssen wir gemeinsam machen ...

und was daraus kommt ... werde ich regeln und regulieren ...



*



das Politische Konzert ...

ohne Professionelles Konzept ...



die Deutschen und ... die Juden und andere Semisten und Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







