Sonntag, 08 November 2020 | 45.313

Die Menschenrechte und ... die Wellenbrecherin ...

absurd / grotesk / paradox … etc/etc … ist …

daß unser ganzes Wirtschafts-und-Sozial-Wesen ...



von einer Frau gesteuert wird …

die wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen hat …



die nie mal ne richtige (Erwerbs)Arbeit gehabt hat ...

kein Geschäft geführt / kein Unternehmen betrieben ...



kein Kind gekriegt … keine Familie gemanagt …

nicht mal die starke Frau hinter einem erfolgreichen Mann gegeben …



einfach nichts …

immer nur das Unterhaltungs-Programm Angela Merkel ...



wenn es nicht gelingt … diese Welle zu brechen …

was noch schwerer erscheint als in USA Präsident zu werden …



sind alle anderen so genannten Wellenbrecher für die Katz …

was sie wahrscheinlich ohnehin sind ...







