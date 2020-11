Freitag, 06 November 2020 | 45.311

Die Menschenweürde und ... die mesnchliche Vielfalt ...

die menschliche Vielfalt entspricht der Zahl der Menschen auf dieser unserer Erde …

soviel Menschen es gibt … so vielfältig sind sie auch … jeder ist anders ...



von der Natur im übrigen also mal ganz abgesehen …

das ist nochmal ne ganz andere Nummer …



am oberen Ende reduziert sich diese Vielfalt auf zwei … auf entweder / oder …

denn selbst wenn da noch einer drüber oder daneben ist … ist ja die Frage … ist er so oder so (m/w/d)



insofern sind die Menschen also entweder gut oder schlecht … gesund oder krank …

begabt oder unbegabt … rechtschaffen oder kriminell … etc …



in einer Zeit … in der die Voraussetzungen dafür …

halbwegs sinnvolle / vernünftige / menschenwürdige Politik zu machen … objektiv immer besser werden …



immer wieder auf der anderen Seite noch eins drauf zu setzen …

und umgekehrt konsequent alle verfügbaren Mittel und Möglichkeiten dafür einzusetzen ...



durch Krieg und Streit systematisch die Umwelt zu zerstören und die Menscheit zu beseitigen ...

das kann also (entweder) krankhaft sein …



vielleicht so’ne Art politischer Alzheimer … weil es ja immer schlimmer wird …

dann läge die Verantwortung bei Ärzten die den Eid des Hippokrates geleistet haben ...



daß die das erkannt / anerkannt / bekannt hätten … davon kann aber angesichts ihres Handelns

und Verhaltens in der aktuellen so genannten Corona-Krise nicht die Rede sein …



insofern bleibt als Alternative also nur … daß es nicht krankhaft sondern kriminell ist …

dann läge die Verantwortung bei Richtern … die den Eid auf die Verfassung geleistet haben ...



daß die das erkannt (…) hätten und entsprechend handeln bzw sich verhalten würden ..

davon kann angesichts der vielen abschlägig beschiedenen Klagen aber auch nicht die Rede sein



strategisch gesehen ist es dennoch praktisch alternativloas … den Weg des Rechts zu gehen ...

bloß nicht den so genannten Rechtsweg ...



man könnte geradezu sagen … wer den Weg des Rechts geht … kann verlieren …

wer den Rechtsweg geht … hat schon verloren ...



denn selbst wenn der Höchste aller Ärzte sich dazu hinreißen lassen sollte festzustellen …

die Frau Merkel ist geisteskrank …



dann nützt das praktisch nichts … denn selbst wenn es gelänge … auf diese Weise …

alle Staats-Chefs für geisteskrank zu erklären … dann bliebe ja die Frage … und was nun ???



wie gesagt … praktisch bleibt also nur der Weg ...

den Höchsten aller Richter ans Portepee zu fassen …



und darauf zu hoffen wenn nicht zu vertrauen …

daß er vielleicht doch nicht gemeinsame Sache macht ...



mit den Kriminellen in der Exekutive … die sich als Politische Führung verstehen (???) …

bzw der Legislative … die sich als Volks-Vertretung verstehen (??????) …



speziell die unbarmherzige Grausamkeit und Rachsüchtigkeit der Pfarrerstochter Angela Merkel

ist in diesem ganzen Tohuwabohu nochmal was ganz Besonderes ...



vielleicht hat der Höchste aller Richter deshalb so Angst …

sich an seine verfassungsmäßigen Aufgaben und Aufträge zu halten ...



mit anderen Worten … wir kommen aus dieser aktuellen Misere nur raus …

wenn der Höchste aller Richter selbst verfassungsgemäß handelt und sich verhält ...



und endlich verfassungsgemäßes Handeln und Verhalten einfordert …

'wenn andere Abhilfe nicht möglich ist' ... sogar von und mit Frau Merkel …



verfassungsgemäße Ergebnise und Erfolge einfordert ...

und sich diese wischi-waschi Chancen und Ziele der aktuellen Frau Kanzlerin a priori verbittet ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen