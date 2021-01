Mittwoch, 06 Januar 2021 | 01.006

Die Menschenrechte und ... das Politische Buch ...

Andreas Kossert ...

Flucht ... Eine Menschheitsgeschichte ...



Flucht ... das hört sich so passiv an ... fast nichtssagend ... neutral ... fast banal ...

es geht dabei aber genau ums Gegenteil ...



Flüchtlinge sind Akteure der Weltgeschichte ...

und Andreas Kossert gibt ihnen eine Stimme ...



Andreas Kossert stellt die Flüchtlingsbewegungen in ihre großen geschichtlichen Zusammenhänge ...

und zeigt aber auch en detail ... an Einzelschicksalen ...



welche existenziellen Erfahrungen von Entwurzelung und Anfeindung ...

mit dem Verlust der Heimat einhergehen ...



und warum es grundsätzlich und zu allen Zeiten für Flüchtlinge und oder Vertriebene

schon so schwer war ... in der Fremde Fuß zu fassen und gar Wurzeln zu schlagen ...



und er schlägt und schafft auch den Bogen ...

welche Bedeutung das Thema Flucht und Vertreibung speziell für Deutschland hat ...



