Die Menschenrechte und ... der Maskenialsozialismus ...

in Deutschland gilt zur Zeit und anscheinend bis auf weitere unabsehbare Zeit …

eine so genannte Maskenpflicht …



ganz allgemein und von speziellen relativen theoretischen etc Fällen abgesehen …

sowie auch von weiteren Maßnahmen und Massenmedien … Regeln und Regularien ...



wer sich nicht bekennt sondern verweigert … gilt als Maskenmuffel … und wird bestraft ...

man könnte sagen … so’ne Art Maskenialsozialismus ...



sowas Ähnliches hatten wir schon mal vor rund 80/90 Jahren …

da hieß das Nationalsozialismus …



auch da mußte man sich bekennen … und wer sich nicht bekannte …

wurde nicht einfach als Nationaler Muffel bezeichnet …



sondern kam gleich ins Gefängnis (…) und wurde gefoltert (…)

und in Einzelfällen sogar erschossen oder erhenkt ...



wie das mit dem Maskenialsozialismus weitergeht …

ist zur Zeit völlig offen …



auch heutzutage kommen hartnäckige Verweigerer ins Gefängnis und werden gefoltert …

was man in etwa andeutungsweise daran erkennen kann ...



daß … wenn einer dieser Gefolterten zu einer Aufseherin ‘Du Tussi’ sagt …

dann gilt das als eine der schlimmsten Beleidigungen wo gibt …



bei der die Betroffene es mit einer Beschwerde soweit schafft …

daß sich sogar das Bundesverfassungsgericht damit beschäftigt …



was bei weitem nicht jedem gelingt ...

der eine Verfassungsbeschwerde einreicht ...



es kann also nur eine Frage der Zeit sein … bis in der allgemeinen Hygiene-Hysterie ...

auch gegen Maskenmuffel Todesurteile verhängt und vollstreckt werden …



zum Schutz all derer ... die Masken tragen ...

und sich damit langfristig selbst um die Ecke bringen ...



soweit einer nicht … so wie Frau Merkel gestrickt ist … ist ihr auch das zuzutrauen …

als ihr ‘persönlicher Gefangener’ noch eine Zeitlang Frist bekommt ...



das zutiefst Erstaunliche ist … heute wie damals … es regt sich kein nenenswerter Widerstand ...

und die paar Terroranschläge stecken Frau Merkel und Konsorten immer noch mühelos weg ...



und warum ... weil das Volk mehr Angst (...) als Vaterlandsliebe hat ...

um seine Arbeitsplätze ... und die 'Geschäftsleute' um ihre Geschäfte ... etc ...



über dieses uraltbekannte Kalkül hat Angela Merkel zu Beginn ihrer politischen Karriere ...

als sie noch frisch aus der sozialistischen Grundausbildung kam ...



ganz ungeniert im kleinen Kreis gesprochen ...

und gesagt ... 'Ihr werdet sehen ... das klappt auch hier wieder' ...







