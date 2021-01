Dienstag, 05 Januar 2021 | 01.005

Die Menschenrechte und ... das Maskenwesen ...

jetzt laufen die ja alle mit den Masken rum ...

das Volk gezwungenermaßen ... weils ja von oben angeordnet ist ...



und die beste Jontrolle für sowas was von oben angeordnet ist ...

findet immer in der Gruppe selbst statt ... für die was angeornet ist ...



mich hat noch nie jemand offiziell darauf angesprochen ...

aber kaum sitz ist in der Bahn und hab die Maske auch schon auf ...



aber noch nicht so ganz vorscriftsmäßig ... quatscht mich ein anderer Fahrgast blöd an ...

und hält mri einen nicht enden wollenden Vortrag ... schier unermüdlich ...



manchmal hilft einfach nur die Flucht ...

aussteigen und mit der nächsten Bahn weiterfahren ...



und die Politiker selbst tragen inzwischen auch alle Maske ...

denn sie müssen ja mit gutem Beispiel voraungehen ...



de facto ist das aber nur das äußere Zweichen ... daß sie behämmert sind ...

was man ja früher so nicht sehen konnte ...



insofern hat Corona also wirklich eine Verbesserung bewirkt ...

zwar nicht der Lage ... aber immerhin dem Schein ...



*



die Politische Oper ...

DOB Deutsche Oper / SOB Staatsoper / KOB Komische Oper / SBB Staatsballett ...



das Kommissionarristische Europa ...

die Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... was und ? ...







