Montag, 04 Januar 2021 | 01.004

Die Menschenrechte und ... die Dinosaurier ...

natürlich geht Sterben nicht ohne (vorherige) Geburt ...

aber man könnte sagen ... Sterben ist an sich die natürlichste Sache von der Welt ...



so meldet der WWF gerade das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier ...

also abgesehen von den vielen mittleren und kleinen Artensterben zwischendurch ...



insofern ist also ... daß jetzt Menschen an Corona sterben ...

an sich eben auch Teil dieser natürlichsten Sache von der Welt ...



es ist nicht bekannt ... daß damals ... als die Dinosaurier ausstarben ...jemand versucht hätte ...

das durch einen allgemeinen Lockdown oder spezielle Shutdowns zu verhindern ...



oder gar die ganze damals existierende Weltwirtschaft ...

alles Leben der gesamten Menschheit etc lahmgelegt hätte ...



Zivilisation und Kultur ... Meeting und Kommunikation ...

fast könnte man sagen ... die Evolution unterbrochen hätte ...



jetzt will also unser aller Klein-Angela ... eine Naturwissenschaftlerin ... die Coronakranken ...

die an sich einem naturwissenschaflich nachvollziehbaren Naturgesetz folgend sterben sollen ...



künstlich am Leben erhalten ...

gewissermaßen eine Fortasetzung der Intelligenz mit künstlichen Mitteln ...



um nicht zusagen ... ihnen ein besseres Leben vorenthalten ...

denn so doll ist das Leben unter dem Regime dieser dieser Pfarrersttochter ...



dieser einzig und alleinigen Angela Merkel ...

ja weiß Gott und Jesus Christus und der Heilige Geist nun wirklich nicht ...



das ist ja eher so'ne Art Koma ... und zwar nicht (!) künstlich !! ...

ein mehr oder weniger sinnlos Dahinvegetieren knapp über dem Niveau von Obdachlosen ...



das ist also genau so als hätte man damals versucht ...

die Dinosaurier künstlich am leben zu erhalten ...



man stelle sich das mal illustriert vor ... hierzulande ...

Dinosaurier in der Heutigen Zeit ... wo man gerade um jeden Wolf kämpft ... und so ...



paradoxerweise wird dadurch ...

daß man Coronakranke naturgesetzwidrif künstlich am Leben erhält ...



auch der Virus am Leben erhalten ...

denn die Toten würden ihn ja mit ins Grab nehmen ...



was wiederum aber durchaus im Sinne der Pharmaindustrie ist ...

denn 'Pharma boomt' ...



je mehr Kranke am leben erhalten werden ...

desto mehr Impfstoffe und Medikamente werden benötigt ...



und natürlich Ärzte ...

man könnte sagen ... Ärzte ohne Grenzen ...



das ist also eine Kette ohne Ende ... alles dreht sich im kreis ...

und am Ende beißt sich die Katze in den Schwanz ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... die Europäische Ratspräsidentschaft ...

in den nächsten drei Halbjahren Portugal / Slowenien / Frankreich ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







