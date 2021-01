Sonntag, 03 Januar 2021 | 53.003

Die Menschenrechte und ... Jesus Christus ... weil Sonntag ist

Jesus Christus sagte ...

ich bin gekommen ... um Euch das Leben in seiner ganzen Hülle und Fülle zu schenken ...



das ist ungefähr vielleicht möglicherwiese so ähnlich wie als Hans-Dietrich Genscher sagte ...

ich bin gekommen ... um Euch heute Eure Ausreise zu schenken ... oder so ...



nun ist ... wenn jemand sowas sagt ... ja immer die Frage ... wie meint 'er' das ... ?

bzw was hören die Menschen ... und wie verstehen 'sie' das ... ?



Ausreise ja ... aber wohin und was dann ... ?

Hülle und Fülle ja ... aber mit Sicherheit doch nicht einfach so'ne Art Schlaraffenland ...



mit Sicherheit auch nicht so'ne Art Rückführung ins Paradies ...

(sagte da etwa grade jemand Wiedervereinigung ?) ...



wahrscheinlich hat Jesus damit gemeint ...

daß er den Menschen bewußt machen will ... zu der Erkenntnis verhelfen will ..



daß ihnen das Leben un d die Welt doch uneingeschränkt zur Verfügung steht ...

eben in seiner ganzen Hülle nd Fülle ... daß sie es nur auch wirklich ntuzen müßten ...



bekanntlich war da damals so ...

als die Welt noch aus dem Paradies bestand ...



aber da hatte Gott die Rechnung ohne die Eva gemacht ...die dann ... frech wie sie nunmal war ...

einfach vom Baum der Erkenntnis aß und dadurch das ganze Unheil auslöste ...



und genau so hat Jesus Christus die Rechnung ohne Angela Merkel gemacht ...

denn die läuft jetzt auch mit der völlig offenen Büchse der Pandora rum ...



und sagt dann ... frech wie sie nunmal ist ...

wenn ich mich dafür entschuldigen muß daß ich hier ein paar Flüchtlinge reinlasse ...



oder Viren und oder was es sonst auch immer an Tod und Teufel gibt ...

dann ist das nicht mein Land ...



*



die Politische Predigt am ersten Sonntag im Neuen Jahr 2021 ...

das Kloo-ballistische Europa ...



die Deutschen Bürger und die Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen