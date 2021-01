Samstag, 02 Januar 2021 | 53.002

Die Menschenrechte ... und das Kind im Manne ...

am Anfang war das Wort ... und Gott sagte ...

'allem Anfang wohnt ein Zauber inne' ...



das muß man einfach mal glauben ...

bekanntlich wird die Welt getragen von Glaube / Liebe / Hoffnung ...



in allen Differenzierungen und Schattierungen ...

weswegen das immer wieder bei allen Gelegenheiten und Entwicklungen mißbraucht werden kann ...



und solange die Menschheit 'glaubt' ...

dieser Virus sei eine Art Schicksalsschlag oder gar eine Strafe Gottes wofür auch immer ...



wird sich daran wohl auch kaum etwas ändern ...

was zum großen Teil einfach daran liegt ...



daß der Mensch zwar groß und erwachsen wird ...

aus seinen geistigen Kinderschuhen (...) aber offensichtlich nie herauskommt ...



vor allem dieses sprichwörtliche 'Kind im Manne' ...

setzt sich wenns drauf ankommt immer wieder durch ...



anders ist es jedenfalls nicht zu erklären ...

daß selbst die Leute in den höchsten Politischen Ämtern ...



in die man nur mit einer professionellen Ausbildung reinkommt ...

wie beispielsweise Bundesverfassungsgerichtspräsident oder Papst oder so ...



sich immer wieder benehmen und verhalten ...

also ich meine ihr Amt und ihre Pflichten wahrnehmen und handeln ...



als wären sie im Kindergarten und würden Blinde-Kuh spielen und auf Töpfen rumklopfen ...

oder im Waldkindergarten wie die Affen auf die Bäume klettern ...



mit anderen Worten ... 'von oben her' ...

ist also eine Verbesserung der Lage / der Verhältnisse / der Entwickjlungen nicht zu erwarten ...



da ist das Ende der Fahnenstange erreicht ...

ist der Höchste Baum in der Spitze nicht mehr 'begehbar' um nicht zu sagen eben 'inkompetent' ...



sind also einem immer weiteren Wachstum natürliche (!) Grenzen gesetzt ...

vor allem dann ...



wenn reine 'Vermehrung' oder selbst Wertsteigerung ...

verwechselt wird mit echtem natürlichem reinem 'Wachstum' ...



'naturgesetzlich' ergeben sich Veränderungen nur dadurch daß ...

beispielsweise ... unten etwas wegbricht oder zusammenbricht oder einfach verschwindet ...



und der ganze Oberbau dadurch eine Etage tiefer rutscht ...

und das ganz einfach ... ganz emotionslos ... unter sich begräbt ...



Obdachlose und Flüchtlingen ... Corona Kranke und Corona Tote ...

Verkehrsopfer und Kriegsopfer ... Umwelt- und Klima Geschädigte ...



bzw überhaupt den ganzen Wandel ... und die Krisen ... etc etc ...

Katastrophen und Kriminalität ...



wodurch es dann aber wieder 'Luft nach oben' gibt ...

und gerade Lüften soll ja zur Zeit zumindest eines der AAllheilmittel sein ..



und das heißt ... daß die Posten wieder neu verteilt werden können ...

auf der obersten Etage ist das wie in einem Drehrestaurant ...



alles verändert sich dauernd ... aber die Leute bleiben immer dieselben ...

und vor allem ... sie bleiben sitzen ...



jedweder alte längst abgewirtschaftete Unsinn kann wieder neu erfunden werden ...

was lustigerweise dann auch noch kommentiert wird ...



mit dem Spruch ... man müsse ja das Rad nicht neu erfinden ...

es ist einfach immer wieder so ... daß auf einen Schelmen anderthalbe gesetzt werden ...



in diesem 'garstigen politischen Spiel' ist das Schicksal der Leute unten unentrinnbar ...

einmal unten immer unten ... bis das eben einfach wegbricht zusammenbricht verschwindet ...



*



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hindusiten Shintoisten ...

und sonstige Antichristen ...



das Christentum ... also diese Botschaft Jesu Christi ...

wie auch immer sie zustande gekommen ist ...



ist objektiv die einzige 'Religion' ... die neben insbesondere dem Recht ...

Betriebs-anweisung und Bedienungs-anleitung ... Organisation und Führung vermittelt ...



sowohl für reines Management in Politik und Wirtschaft ...

als auch ... zusätzlich ... Hilfe und Trost im so genannten Glauben



*



die Erste Politische Ausstellung im Neuen Jahr 2021 ...

das Afrikannisch-nachbarschaftliche Europa ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Führung ...







