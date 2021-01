Freitag, 01 Januar 2021 | 53.001

Die Menschenrechte und ... das Göttliche Recht ...

am Anfang ... schuf Gott Himmel und Erde ...

das heißt eine göttlich-rechtliche bzw natur-gesetzliche Ordnung ...



zwischendurch gelang es dem Menschen ...

dank einer ihm innewohnenden Neigung zu Zivilisation und gar Kultur ...



eine naja eben menschliche bzw zumindest verfassungsmäßige Ordnung zu schaffen ...

gewissermaßen so als Absichtserklärung ...



der noch viele folgen sollen ... das wurde dann immer 'Ziel' genannt ...

Musterbeispiel 'Klimaziel' ... aber auch Kriegsziel etc ...



am Ende ... schaffte er ... also 'der Mensch' ... sich gewissermaßen selbst wieder ab ...

er überzüchtete sich gewissermaßen selbst ...



bzw seine Intelligenz ... mit so genannter 'künstlicher' Intelligenz ...

die er sich dann einfach eingeimpft hat ...



Milliarden Jahre einer so genannten Evolution einfach futsch ...

praktisch innerhalb einer Generation ...



'der Mensch' schaffte es ...

alles zu beseitigen ...



zuerst die zuletzt geschaffene verfassungsmäßige Ordnung ...

man könnte fast sagen ... eine Art Krone der Schöpfung ...



dann eine menschliche Ordnung schlechthin ...

und er legte die Axt sogar an die göttlich-rechtliche bzw also natur-gesetzliche Ordnung ...



das wußte am Anfang natürlich niemand ...

nur Klein-Angela wußte das ... eine Pfarrerstochter ... sic ! ...



und hats einfach gemacht ... bzw so einfach nun auch wieder nicht ...

denn sie hat erst noch extra Physik studiert ...



wie sie ja bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit sagt ...

wahrscheinlich steigt sie dann irgend wann auch einfach auf in den Himmel



gewissermaßen als Quotenfrau ...

das heißt als Fortsetzung ihrer Karriere mit anderen Mitteln ...



das wird also noch richtig lustig da oben ...

wenn diese Betriebsnudel da anfängt ihren Spaß zu treiben ...



genauer gesagt ... ihr Unwesen ... denn irgend wann öffnet sie dann Tür und Tor zur Hölle ...

und dann stinkts im Himmel genau so wie damals in der DDR ...



*



der Politische Lifestyle am Neujahrtstag 2021 ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Antisemisten und sonstige Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen