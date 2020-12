Donnerstag, 31 Dezember 2020 | 53.366

Die Menschenrechte und das Recht ... Sylvester zu feiern

das Alte Jahr endet mit Corona ...

und das neue Jahr wird anfangen mit Corona ...



das heißt ... es gibt keine Ende mit Schrecken ...

sondern ein Schrecken ohne Ende ...



was der Beliebtheit der Kanzlerin aber offenbar keinen Abbruch tut ...

und das ist das eigentlich Faszinierende an diesem ganzen Vorgang ...



nach wie vor will niemand das begreifen ...

daß wir die aktuelle Situation ausschließlich Angela merkel zu verdanken haben ...



also nicht ... daß sich dieser Virus zu völlig unkontrolliert und aggressiv verbreitet ...

sondern daß wir ihm so hilflos und ungeschützt ausgeliefert sind



die Frau Kanzlerin hat anscheinend selbst inzwischen das Gefühl ...

daß ihre Intelligenz nicht ausreicht ... um die Dinge zu managen ...



deshalb hat sie jetzt im schwäbischen Cyber-Valley in Tübingen ...

den Startschuß gegeben ...



für den Aufbau eines 'Ökosystems Künstliche Intelligenz' ...

das internationale Strahlkraft entwickeln soll ..



auch hier wird sich wahrscheinlich wiederholen ...

wofür es bereits hinreichend Beispiele gibt ...



man hat auch China jahzehntelang Starthilfen und Entwicklungshilfen gegeben ...

mit der Folge ... daß China uns jetzt in die Tasche steckt ...



es ist kaum anzunehmen ... daß auch China seinen Geist ausgeben ...

und auf Künstliche Intelligenz setzen wird ...



die werden wohl schön alles und insbesondere uns unter Kontrolle halten ...

womit wir wieder bei der Erkenntnis wäre ...



der Klügere gibt immer nach ...

und er gibt so lange nach bis er der Dümmere ist ...



*



das Politische Sylvester-Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







