Die Menschenrechte und... das Politische Buch ...

Enrico Brissa …

Flagge zeigen …



warum wir gerade jetzt Schwarz-Rot-Gold brauchen …

ein Plädoyer für einen gelebten Verfassungspatriotismus …



Enrico Brissa war Protokollchef des Bundestags und zweier Bundespräsidenten …

er muß es also wissen … und ‘er’ weiß es natürlich auch …



das Problem ist … daß das wieder so eine Variante der Geschichte ist …

‘alle sagten das geht nicht … bis einer kam der das nicht wußte … und es einfach machte’ …



es ist ebenso erschreckend wie grotesk …

daß wir mit unserer Verfassung immer noch am Anfang stehen … im Jahre 1949 …



gerade weil sämtliche Verfassungsorgane mit den ihnen zuarbeitenden Adlaten

die Verfassung in ihrem persönlichen Sinne gebraucht bzw also mißbraucht haben …



und das Volk nicht nur systematisch außenvor gelassen …

sondern auch noch systematisch ver-bildet und in die Irre geführt haben



nicht zuletzt durch eine so genannte Bundeszentrale für Politische Bildung …

die wahre Meisterstücke darin vollbringt … das Volk zu verblöden …



und jetzt wundert sich Enrico Brissa doch tatsächlich darüber …

daß niemand weiß … was Schwarz-Rot-Gold bedeutet ...



