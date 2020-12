Dienstag, 29 Dezember 2020 | 53.364

Die Menschenrechte und ... die Oper ...

im Bundesverfassungsgericht hört man öfter den Satz …

‘wir machen hier Recht … keine Politik …’



und das ist natürlich ebenso hanebüchen gelogen …

wie die ganze gewaltengeteilte Politik verlogen ist ...



schon weil die gar nicht wissen was Recht ist …

sondern sich nur mit den Gesetzen beschäftigen …



eben jenen die von der so genannten Politik gemacht werden ...

die im Einzelfall dann vom Gericht bestätigt werden …



und dann verwandeln sie sich plötzlich in Recht …

das ist fast so wie bei der wundersamen Verwandlung in Brot und Wein …



umgekehrt hat man in der Oper noch nie den Satz gehört …

‘wir machen hier Oper … keine Politik … geschweige denn Recht …



nur im Kanzleramt bzw also auf der Politischen Bühne …

bekanntnman sich offen dazu daß das doch alles nur Theater ist ...



Politik ist ein Spiel …

sagt Frau Merkel bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheiot …



Pressekonferenzen finden nur statt … damit Journalisten was zu schreiben haben

typische Handbewegungen finden nur statt … damit die Fotografen was zu schießen haben …



na und erst die ganzen Interviews und Reden / Fensterreden / Sonntagsreden ...

bei denen man sich anscheinend die Köppe einschlägt …



und anschließend sitzen sie im Bundestagsrestaurant …

oder in sonst einer ‘Ständigen Vertretung’ etc …



und lachen sich kaputt / verteilen sich Preise …

wer wohl wieder am besten das Volk und die Presse über den Löffel balbiert hat ...



alles nur proforma … nicht nur Farce sondern eine virtuelle Farce ...

nicht nur unernst oder unseriös … sondern eine völlig andere / eine eigene Welt ...



Margaret Thatcher … nach einer Rede darauf angesprochen …

daß einer ihrer Minister doch gerade das Gegenteil gesagt hätte …



hat das bekanntlich mal auf die Formel gebracht …

'mir ist egal was meine Minister 'sagen' … solange sie 'tun' was 'ich' ihnen sage' ...



*



die Politische Oper ... DOB Deutsche Oper Berlin ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Unions Europäischen Nachbarn ...



*



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja



Professor Claus Thustrup Kreiner ...

'Behavioral Heterogeneity ... Inequality ... and Public Policy' ...



ifo website www.cesifo.org/en/node/51715 ...

ifo institute / Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen