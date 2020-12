Montag, 28 Dezember 2020 | 53.363

Die Menschenrechte ... und die Frauenrechte ...

hinter jedem vordergründig anscheinend bzw so genannten erfolgreichen Mann …

steht das umsichtige um nicht zu sagen professionelle Management irgend einer Frau …



praktisch jede Frau kann das aus einer natürlichen Bergabung heraus

gewissermaßen als Naturtalent … wenn nicht als Naturgesetz ...



anscheinend versteht aber niemand die feine Ironie …

die in dieser Erkenntnis bzw Feststellung und also Tatsache steckt …



im übrigen erklärt das und beweist dieser Spruch …

warum inbesondere beispielsweise Homosexuelle und ganz speziell Katholische Pfarrer …



von Natur aus also keine erfolgreichen Männer / Unternehmer / geschweige Politiker … sein kömmem

sondern allenfalls erfolgreiche Kriminelle oder Künstler oder so ...



ganz abgesehen davon … daß also Frauen also solche natürlich nie erfolgreiche Männer sein können ...

und es zu den Wundern dieser Welt gehört … daß sie genau das aber dauernd anstreben …



und um eine so genannte Gleichberechtigung kämpfen …

weil sie sich ohne wirklichen Grund irgend wie benachteiligt fühlen ...



denn auch wenn es manchmal heißt …

eine bestimmte Frau sei der bester Mann zum Beispiel im Kabinett ...



dann beweist das ja nur …

daß Frauen im Einzelfall soweit nicht aus reiner Verzweilung …



durchaus in der Lage sind …

auch mal richtig Hand anzulegen … nicht nur im Bett ...



*



der Politische Film und Funk ... Fernsehen und Fotografie ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ihre rat-europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen