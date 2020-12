Freitag, 25 Dezember 2020 | 52.360

Die Menschenrechte und ... die Weihnachtsfeiertage ...

Martin Luther hat ja irgend wie auch was mit Weihnachten zu tun ...

und Martin Luther hat mal gesagt ...



die größte Ehre die man einem Menschen erweisen kann ...

das größte Geschenk das man einem Menschen machen kann ...



ist daß man ihm Vertrauen schenkt ...

nur ist es damit eben so wie mit dem Spruch ...



der Klügere gibt immer nach ...

denn in der Praxis gibt er dann so lange nach bis er der Dümmere ist ...



*



der Politische Lifestyle ... am 1. Weihnachtsfeiertag ...

das Zentral Bänkerische Europa ... am 1. Weihnachtsfeiertag ...



die Deutschen und ... der 1. Weihnachtsfeiertag ...

das Politische Thema ... was gibts denn eigentlich zu feiern ...







