Mittwoch, 23 Dezember 2020 | 52.358

Die Menschenrechte und ...

- das Urteil von Halle in Magdeburg ...

gehört wieder in die Reihe …

sachliche bzw politische Ziele nicht erreicht …



weil die rechtlichen bzw verfassungsmäßigen Ziele …

nicht nur nicht erreicht sind sondern gar nicht angestrebt werden …



der so genannte ‘Täter’ gehört doch mit zu den Opfern …

dieser völlig hirnverbrannten gewaltengeteilten Politik bzw Rechtsprechung ...



der letzten 40 Jahre …

und dann machen sich völlig überforderte Richterinnen und Richter …



auch noch über so einen Fall her …

was soll denn dabei herauskommen ... (?)



wiedermal eine Farce von einem so genannten Rechtsstaat ...

was soll eigentlich der ganze Quatsch … kann man wieder nur fragen ...



für den Täter ist es keine adäquate Strafe …

für die Opfer keine hinreichende Genugtuung …



mit dem Urtei ist niemandem gedient geschweige geholfen …

wie laut neuester Werbung der ADAC zum Beispiel einfach hilft ,..



es ist einfach wieder nur eine riesige Gerichts-Show …

aus der die Medien dann wieder jede Menge Talk-Shows machen werden ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handeln und Wandeln ... Nicht-Handeln und Alles-Verkommen lassen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen