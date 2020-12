Dienstag, 22 Dezember 2020 | 52.357

Die Menschen-rechte ... der Lock-down ...

gibt es eigentlich etwas Hirnverbrannteres als einen Lock-down ...

wenn etwas nicht wie gewohnt funktioniert ...



wenn ... zum Beispiel ... der Motor nicht mehr anspringt ... weil die Batterie leer ist ...

dann nutzt es doch nichts das Auto einen Monat stillzulegen ...



in der Hoffnung ... daß sich die Batterie inzwischen wieder erholt ...

das ist ja fast so blöd wie die Geschichte von dem Flüchtling ...



dem sein Fahrrad gestohlen worden ist ... und auf die Frage ... was nun (?) ... sagt ...

keine Sorge ... ich hab gehört in Deutschland gilt 'Kommt Zeit / kommt Rad' ...



sondern ... dann muß man sofort (!) die Batterie wieder aufladen ...

und wenn das nichts hilft ... sich ne neue kaufen ...



und genau so ist das auch mit dieser so genannten Pandemie ...

das entscheidende Kriterium dabei ist eben nicht die Aggressivität des Virus ...



sondern daß das Hirn von Angela Merkel (verfassungsmäßig) leer ist ... ratzeputz ...

nur um beispielhaft dabei zu bleiben ...



daß man vor seiner eigenen Tür kehren soll ...

statt Ursachen oder gar Schuld wo anders zu suchen ... in China ... oder USA ... oder so ...



wir können die anderen eh nicht ändern ...

wir können uns nur selbst adäquat einrichten ...



und das ausüben ... was mehr oder weniger offensichtlich ...

von uns (!) erwartet und verlangt wird ... weil es im Bereich unserer Möglichkeiten liegt ...



es müßte also endlich mal das Merkel'sche (...) Hirn verfassungsmäßig aufgeladen werden ...

was das Bundesverfassungsgericht ... woher soll es denn sonst kommen ...



seit praktisch 40 (!) Jahren versäumt hat ...

weil die Hirne der Verfassungsrichter (m/w/d) ebenfalls völlig leer sind ...



weil deren CEOs sich trotz Vorhalt und permanenter Beschwerde ...

hartnäckig geweigert haben ...



ihre Batterien verfassugs-theoretisch und -praktisch aufzuladen ...

durch Erörterung der Fragen ... wie sie sich aus der Entwicklung ergaben ...



insbesondere also was ist ist denn nun eigentlich Demokratie bzw ein demokratischer Staat ...

was ist ein 'sozia-ler Staat ...



welche Verantwortung trägt das Höchste Gericht im allgemeinen ...

und der höchste aller Richter im besonderen ...



welche Verantwortung tragen sie für die Herstellung einer verfassungsmäßigen Ordnung ...

und dafür daß niemand es unternimmt ... sie zu beseitigen ...



denn 'der Bundeskanzler' trägt Verantwortung ja nur 'dafür' ...

was er an Richtlinien für Politik bestimmt ...



aber die Verantwortung 'da für' (!!) trägt doch wiederum das Bundesverfassungsgericht ...

und entsprechend für das was 'der Bundestagspräsident macht bzw nicht macht ...



'der Bundesratspräsident' ... 'der Bundespräsident ...

und was es sonst so an so genannten Verfassungsorganen gibt ...



das hängt anscheinend alles irgend wo in der Cloud ...im Nebel ... in den Sternen ...

oder sonst wo in dem sich ständig verändernden / erweiternden ( vertiefenden Universum ...



ungefähr so wie bei der Europäischen Union ...

es ist unbeschreiblich wie grotesk das alles ist mit dem Brexit etc ...



auch da wird von denjenigen die die verantwortung tragen sollen ...

der Brexit einfach hingenommen und as Drumherum kultiviert ...



statt was zu tun ... statt alles zu tun ... umn den Brexit zu vermeiden ...

statt dessen Shut-down ... weil die Hirne völlig leer sind ... nicht mal Stroh drin ...



statt vorwärts zu gehen und zu tun was in unseren Kräften steht ...

zurückschalten und abschalten ... Geld spielt keine Rolle ...



wie im Gefängnis nach belieben der Aufseher einfach das Licht ausgeschaltet wird ...

das ist schlimmer als bei Adolf Hitler ... anders kann man das doch nicht sagen ...



und das Aller-Aller-Aller-Schlimmste ist ...

daß diejenigen die nach unserer modenrnen Verfassung Verantwortung tragen sollen ...



nichts aber auch rein gar nichts daraus gelernt haben ...

und sich hartnäckig weigern ... was zu lernen und die Dinge wenigstens zu erörtern ...



sondern einfach stur wie eben damals ihren Stiefel durchziehen ...

und auf dem Volk herumtrampeln ...



weil auch die Staats- und Verwaltungs-Strukturen ...

die diesen ganzen UInsinn umsetzen ...



nach wie vor die gleichen sind ... soweit nicht DDR-aufgewärmt gar dieselben ...

und von Angela Merkel direkt weitergeführt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und Selbstver'herr'lichung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen