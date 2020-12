Sonntag, 20 Dezember 2020 | 51.355

Die Menschenrechte und ... das annus horribilis ...

ein Jahr des Schreckens geht zu Ende …

wie gesagt … das Jahr …



der Schrecken geht nicht nur weiter …

sondern wird immer schlimmer …



bezeichnenderweise ist diese Krankheit …

die von Frau Merkel ebenso radikal wie rücksichtslos genutzt wird …



um die Menschen in schier unbeschreiblicher Weise zu versklaven …

ausgerechnet eben ‘Corona’ genannt worden …



im alten Rom wurde auf den Sklavenmärkten den Menschen …

die als Sklaven verkauft werden sollten …



ein Kranz aufs Haupt gedrückt … eine ‘corona’ ….

also so’ne Art Azvenzkranz … um in der Zeit zu bleiben ...



bzw jemanden ‘unter dem Kranz’ zu kaufen oder zu verkaufen …

war Handelsbrauch für den Handel mit Sklaven ...



*



die Politische Predigt ... zum 4. Advent ... zum Winteranfang ... zur Sonnenwende ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







