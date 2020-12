Samstag, 19 Dezember 2020 | 51.354

Die Menschenrechte und ... linke Wissenschaftler/Forscher ...

'Hunderte' (…) sagen also jetzt …

‘Lockert nicht zu früh … sonst verspielt Ihr den Erfolg’ …



welches Spiel … mit welchem Ziel … ???

welcher Erfolg … für welches Volk … ???



es geht hier bekanntlich um Politik … und welchen Beitrag Ärzte dazu liefern können ...

ist bis heute zumindest nicht abschließend ‘er-forscht’ (!) ...



es mag ja durchaus verständlich und nachvollziehbar sein …

daß Ärzte aus ihrer Perspektive versuchen …



mit dem was sie gelernt haben … möglichst reich und berühmt zu werden …

aber Ärzte sind nunmal Ärzte … und keine Politiker …



und der Hippokratische Eid verpflichtet zur bedingungslosen Erhaltung menschlichen Lebens …

aber mit Sicherheit nicht dazu … Frau Merkel das Amt der Bundeskanzlerin zu erhalten …



und das einzige Problem … das wir seit nunmehr 30 Jahren haben …

ist … daß auch Frau Merkel keine Politikerin ist … sondern eine Politik-Macherin …



daß sie eine im Sozialismus erzogene und ausgebildete evangelische Pfarrerstochter ist …

die ebenfalls versucht … mit dem was sie gelernt hat möglichst reich und berühmt zu werden …



und der unser evangelisches Christentum genau so egal ist …

wie unsere freiheitliche Verfassung … geschweige professionelle verfassungsgemäße Politik ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Versklavung und Tyrannisierung ...







