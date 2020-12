Mittwoch, 16 Dezember 2020 | 51.351

Menschenrechte und Demokratie...

'Menschenrechte' … wer ist nur aus die Idee gekommen ...

das was damit an sich gemeint ist … mit dem Begriff ‘Recht’ zu verbinden ???



also etwas was tendenziell zu Gerechtigkeit führen soll …

zu einem Ausgleich der Gewichte und einer Balance der Gewalten …



also Zivilisation und Kultur … ungefähr und in seiner Art so wie Feld Wald und Flur …

oder soll ich jetzt sagen wie ‘Mutti’ … ich meine Mutter Natur ...



gerade dadurch aber davon ablenkt …

überlagert und verdeckt … übertüncht und versteckt ...



daß es ‘das Recht’ im Sinne ‘der Menschen’ (!) ...

die es eigentlich ‘haben’ sollen … gar nicht gibt …



sondern nur im Sinne derjenigen … ‘die die Gewalt haben’ …

nach Willkür und Belieben …



alles durch die Mühlen ihrer Unkenntnis und ihres Unverstandes zu drehen ...

und ‘zu entscheiden’ … was nach ihrem Gusto Recht sein soll ...



das deutsche Bundesverfassungsgericht ist inzwischen geradezu weltweit …

die einsame Spitze dieser Entwicklung ...



Angela Merkel hat ‘die Macht’ …

und glaubt sie kann ‘machen’ was sie will …



Stephan Harbarth hat die … praktisch ungeteilte Gewalt …

und glaubt … er kann ‘entscheiden>’ wie er will …



Wolfgang Schäuble hat zwar ‘die Herrschaft’ ... ist aber ebenso infantil und hilflos ...

wie er nunmal de facto auch ist ...



was soll aus so einer Familie werden ???

wenn der Mann auch noch eine Frau ist …



und die Frau … die also gerade ein Mann ist … vor lauter Angst …

ihr Ernährer könnte ihr etwas von dem ihr zugestandenen persönlichen Wohlstand nehmen ...



schlichtweg ihre Kinder verleugnet und verrät …

und alles hinnimmt und erträgt … (er)leidet und (er)duldet …



an Betrug und Untreue … Täuschung und Maskerade (sic!) …

Nötigung und Unterdrückung … Mißhandlung und Vergewaltigung ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Transatlantischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Handeln und Wandeln ... Nichthandeln und Schlafwandeln ...

Mißhandeln und Umwandeln ... Zuwiderhandeln und Verschandeln ...







