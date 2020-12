Samstag, 12 Dezember 2020 | 50.347

Die Menschenrechtsgeschichte und die Adventsgeschichte ...

nochmal 12 Tage ... dann ist Heiliger Abend ...

und dann kommt erstmal die Zeit zwischen den Jahren ...



erst am 6. Januar gehts wieder so richtig los ... vielleicht ...

man könnte auch sagen ... eine lange und schwierige Geburt ...



die wenn man so will heute noch nicht abgeschlossen ist ...

weil die Geburtshelfer völlig hirnverbrannte Idioten sind ...







