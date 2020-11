Mittwoch, 11 November 2020 | 46.316

Menschenrechte und ... Karneval ...

Fasching und närrische Zeit ...

gewissermaßen die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ...



außerdem ist ja heute Sankt Martins Tag ...

endlich gibts wieder anständigen Gänsebraten ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



*



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

aber was heißt Nachbarschaft ... ?



die US-Präsidenten ... der alte und der neue ... also die Beiden ...

entwickeln die Beziehungen zusehends zu einem groben Klotz ...



auf den der sprichwörtliche grobe Keil gehört ...

da kommen wir mit der Ulknudel-Attitude von Angela Merkel nicht weiter ...



*



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...

es gibt bekanntlich zwei Arten von Wandel ...



Wandel durch Handel(n) und Wandel durch Nicht-Handel(n) ...

(das sind ja eigentlich schon vier Arten) ...



Musterbeispiel für Wandel ist der so genannte Klimawandel ...

der sich zwar durch Handeln ... ursächlich aber durch Nicht-Handeln ergeben hat ...



also darauf daß ... obwohl das alles ebenso absehbar wie berechenbar war ...

auf adäquate Politik großzügig verzichtet wurde ...



wie sagt das Volk ...

es ist selten zu früh und nie zu spät ...



und wie sagt unsere Verfassung ... wenn die Ordnung durcheinander gerät ...

hat die Regierung die Pflicht zu anderer Abhilfe ...



mit anderen Worten ... man könnte ja jederzeit anfangen ...

mit adäquater Politik gegenzusteuern und das Versäumte nachzuholen ...



das Gegenteil ist bei dieser völlig hirnverbrannten Kanzlerin aber der Fall ...

sie gibt jetzt die Parole raus ... also ich meine die Richtlinie ...



die Politik an den Wandel anzupassen ... ???

also genau das Gegenteil von verfassungsgemäßer Politik ...



und das wird auch alles schön dokumentiert ...

in einem so genannten Fortschrittsbericht ...



in dem die Kanzlerin ihre angeblichen Erfolge bilanziert ...

unter anderem mit dieser völlig absurden Anpassungsstrategie ...







