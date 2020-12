Samstag, 12 Dezember 2020 | 50.347

Die Menschenrechte und ... die Wildkräuterwanderungen ...

wichtige Wildkräuterwanderungen finden in Berlin nach wie vor nicht an jedem Samstag statt …

sondern nur jeweils am ersten Samstag im Monat …



obwohl darin ein großes Entwicklungspotenzial steckt ...

denn es handelt sich dabei geradezu ‘naturgemäß’ …



um kleinere überschaubare Events und Meetings … Tagungsformate oder gar Konferenzen …

die auch und gerade in Corona-Zeiten fast mühelos veranstaltet werden können ...



am Wasser … am Fluß … am See …

an der Panke oder an der Spree ...



im Wald und auf der Heide …

auf der grünen Wiese oder sonst einer Augenweide ...



mit anderen Worten …

‘outdoor-Meetings sind eine geradezu spannende Alternative zum Hallenevent …



oder auch dem Homeoffice … und garantiert virenfrei … Frischluft ist der neue Luxus ...

als kreative Beispiele für Business oder Private Treffs der etwas anderen Art’ ...



‘Wie Veranstaltungen auch in Corona-Zeiten gelingen können...’

www.businesstraveller.de … Sonderheft MICE ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Verpflichtung und Verantwortung ...







