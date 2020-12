Freitag, 11 Dezember 2020 | 50.346

Die Menschenrechte und ...

- Hitler ... How could it happen ? ...

Geschichte wiederholt sich nicht … ist ein Erfahrungssatz …

eben weil Geschichte eine fortlaufende Reise ist …



die sich nicht in der gleichen Weise wiederholt …

also nicht zum Beispiel Berlin–Wladiwostok und zurück und wieder von vorn ...



sondern immer weiter … nach Peking … Delhi … Kairo …

oder so …



ununterbrochen wird weiter geforscht … wie konnte es geschehen …

daß er an die Macht kam … daß so viele ihn ‘gewählt’ (?) haben ...



das mag ja durchaus interessant sein … eben als 'Geschichte' ...

trägt aber nichts wirklich bei zur Erhelung Geschehnisse …



weder damals …

geschweige heute ...



umgekehrt … wenn man mit der gleichen Akribie mal untersuchen würde …

wie Angela Merkel an die Macht gekommen ist ...



und welche Rolle dabei so genannte ‘Wahlen’ spielen …

könnte das bei der nächsten Bundestagwahl schon helfen ... 26. September 2021 ...



und würde auch die Geschehnisse von damals erhellen …

bzw das Verständnis fördern ... Anregungen geben ...



'Die Geschichte des Nationalssozialismus in einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg' ...

www.BerlinStory.de ... Am Anhalter Bahnhof in Kreuzberg ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Antisemisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...







