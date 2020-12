Donnerstag, 10 Dezember 2020 | 50.345

Die Menschenrechte und ... Adolf Hitler ...

ein Jahr Corona … und es stellt sich bereits die Frage …

was war bzw wird schlimmer …



Hitler und der Zweite Weltkrieg …

oder Merkel und die Erste Corona … ???



jetzt werden so genannte ‘Querdenker’ …

von Frau Merkels so genanntem Verfassungsschutz ‘beobachtet’ ...



andernorts … weil jemand einen Schwarzen einen Schwarzen nennt …

weil ihm andere Unterscheidungsmerkmale in dem Moment gerade fehlen ...



und er gerade zu deren Feststellung diese Ausdrucksweise gebraucht ...

spricht man vom Alltagsrassismus … mit den bekannten Konsequenzen …



bei Frau Merkel spricht niemand von ihrem Alltags(National)Sozialismus ...

geschweige daß das auch nur die geringsten Konsequenzen hätte …



natürlich gibt es andere Schicksale …

und wahrscheinlich habe ich auch einfach nur wahnsinniges Glück gehabt …



bzw hat mir letztlich die so genannte ‘Gnade der späten Geburt’ geholfen ...

in andere … aber eben auch nicht bessere Zeiten hineinzuwachsen ...



aber …

wenn ich das mal so sagen darf …



ich bin ja nun selbst noch zu Zeiten des Dritten Reichs in die Schule gegangen …

und kann mich gut erinnern …



aber nicht daran ...

daß mir jemand meine Meinung / meine Rede ... verboten hätte …



zu Fragen und Problemen in meinem Umfeld ...

und dem für mich überschaubaren Geschehen ...



nicht mal in den Luftschutzbunkern ...

während der Bombenangriffe ...



heutzutage passiert mir das aber ständig … täglich … permanent … kontinuierlich ...

mit entsprechenden Konsequenzen an Ausgrenzung und Isolierung etc ...



und deren (!) Konsequenzen und Folgen dann wiederum …

Verlust einer Art geistigen Heimat und ganz konkrete Obdachlosigkeit ...



darauf daß ich etwas vorsichtiger sein soll ...

hat mich erst ein BRD-Gericht hingewiesen ...



weil ich mich im Widerstand gegen Angela Merkel dazu bekenne ...

mich in der Nachfolge des Widerstands gegen Adolf Hitler zu sehen ...



oder … andersrum … wie gesagt … wenn ich das mal so sagen darf …

mir persönlich ist jede Form von Rassismus oder Phobie etc usw völlig fremd ...



aber doch nicht … weil ich auf Grund meiner Studien …

zu solcher Art schlauen Erkenntnissen gekommen wäre …



oder gar mir mit Hilfe dieser ach so schlauen Medien eine Meinung gebildet hätte …

sondern weil ich phantastische Eltern und Verwandte … Lehrer und Erzieher hatte ...



und ab ovo entsprechend gebildet und erzogen worden bin ...

vor allem meine Eltern zeitlebens dafür gesorgt haben und besorgt waren ...



und last but not least Lebens / Studien / Geschäfts / Unternehmungs Partner

das auch immer sorgfältig und engagiert begleitet / geleitet / geführt haben ...



es ist genau dieses Bildungs-und Erziehungs-Defizit …

das mit Helmut Kohl seine Wende bzw eben seinen Anfang nahm …



und mit Angela Merkel einen nicht für möglich gehaltenen Höhepunkt erreicht hat …

ausgerechnet einer Pfarrerstochter ...



wie gesagt … Rassismus etc an und für sich als natürliche Erscheinungsform …

gibt es doch gar nicht ...



sondern das sind zivilisatorische und kulturelle Erscheinungsformen …

als Folge einer völlig unfähigen ‘Staats’Führung …



die sich ganz bewußt und überlegt … ebenso absichtlich wie absichtsvoll ..

im eigenen persönlichen Macht-Interesse jedweder (!) ‘politischen’ (!!) Führung (!!!) entzieht ...



für die Begriffe wie Zivilisation und Kultur bzw eben Bildung und Erziehung …

absolute Fremd-worte sind ...



und die hinter dem Begriff ‘Fremdenhass’ (anderer) …

ihre eigene kriminelle Intelligenz und Energie zu verstecken versucht ...



das Problem ist nicht der Rassismus oder Klimawandel etc etc ...

sondern daß diesbezügliche Ziele nicht erreicht werden können ...



solange die verfassungsmäßigen Ziele nicht mal angestrebt ...

geschweige tatkräftig umgesetzt oder gar wenigstens halbwegs erreicht werden ...



und da sind allgemein das Bundesverfassungsgericht bzw speziell sein Präsident gefragt ...

die sich aber hinter vornehmem Schweigen und konsequentem Nichtstun verbergen ...



das Problem ist ... siehe dieses grandiose Musterbeispiel Fußball in Paris ...

daß wenn Schwierigkeiten in der Sache auftreten grundsätzlich nicht an der Sache gearbeitet ...



sondern das Personal ausgetauscht wird ...

und die sachlichen Probleme dadurch erhalten / konserviert / geradezu gepflegt werden ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semisten ... Extremisten und Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







