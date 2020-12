Mittwoch, 09 Dezember 2020 | 50.344

die Menschenrechte und ... die Verschwörungstheorien

ante diem ...

eventus conspirationis ...



wenn eine gewaltengeteilte Regierung sich objektiv und praktisch weigert …

verfassungsgemäß (!) und menschenwürdig (!!) zu regieren ...



sich also de facto weigert … sich auch nur um Vertrauen zu bemühen …

geschweige Vertrauen wirklich herzustellen und aufzubauen



was hat das dann mit so genannten Verschwörungs-theorien zu tun ...

wenn das Volk ihr alle möglichen Schandtaten und Untaten zutraut … ??????



bekanntlich gilt laut Volkes Mund der ErfahrungsSatz ...

wer einmal lügt dem glaubt man nicht ..



selbst wenn er dann ... wenn er erwischt wird ...

gleich die Wahrheit spricht …



wenn Frau Merkel den Mund auch nur aufmacht … also noch bevor sie was sagt ...

sieht man schon … wie ihr der Schalk aus dem Nacken lacht …



diese völlig hirnverbannten gewaltengeteilten so genannten Politiker …

Verordner Gesetzgeber Ausführer Fürordnungsorger Anwälte Richter …



belügen und betrügen das Volk seit Jahrzehnten (!!!) systematisch …

immer wieder ständig permanent ununterbrochen kontinuierlich …



sich immer wieder und weiter steigernd …

und immer wieder neu sich selbst übertreffend …



es ist das Wesen (!) dieser Chef-Politiker und Höchsten Richter …

das Volk zu belügen und zu betrügen … (s.o.) …



und es ist geradezu die absolute Spitze des Eisbergs …

gewissermaßen das Ende der Fahnenstange …



daß sie dann … wenn das Volk sich gegen diese Praxis wehrt und beschwert …

auch noch behaupten … das seien Verschwörungs-theorien … (???) …



obwohl sie das Volk praktisch so weit gebracht haben …

daß es vor lauter Verzweiflung um professionelle Sterbehilfe jammert ...



die dann prompt vom Höchsten Gericht auch zugestanden wird …

der Irrsinn kennt einfach keine Grenzen …



dieses Unwesen hat sich über die Jahre so eingeschlichen …

weil das Volk immer wieder und weiter vergewaltigt wurde …



und die regierenden Machthaber immer weiter nachgetreten ...

und noch eins drauf gesetzt haben ...



*

ante meridiem ...

das Gerichtshöfische Europa ...



jetzt treffen sich also Boris Johnson und Ursula von der Leyen ...

zum Abendessen ... wozu auch sonst ... Hauptsache Champagne ...



was für ein ungleiches Paar ...

Boris kann allein entscheiden ...



Ursula nicht nur nicht ...

sondern nichts ...



solange die Politischen Ober-und-Unter-Händler nicht bereit sind ...

solche alten Zöpfe abzuschneiden ...



wird immer weiter ebenso brutal wie rücksichtslos ...

auf dem Volk herumgetrampelt ... natürliche Ordnung beseitigt ...



von der verfassungsmäßigen ganz zu schweigen ...

trotz aller Möglichkeiten zur Abhilfe ...



*

das Politische Buch ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Wandel durch Handel ... Klima / Demographie / Kultur ...







