Dienstag, 08 Dezember 2020 | 50.343

Die Menschenrechte und ...

- der pfarrerstöchterliche Sozialismus

ich wehre mich nach wie vor und erneut dagegen …

daß das politische Geschehen allgemein unbeirrt von den Gedanken und Überlegungen …



vom Überblick und Horizont einer gemütskranken und geistesgestörten Pfarrerstochter …

betrieben und gesteuert bzw geregelt und reguliert wird ...



und daß speziell das Rechtswesen auf dem Niveau eines Kindergartens betrieben wird …

bzw die Recht-sprechung mit dem eigentlichen Recht überhaupt nichts mehr zu tun hat …



Hitler wollte ein paar Millionen Deutsche aus Deutschland raushaben …

weil er persönlich sie für schädlich hielt …



Frau Merkel holt und läßt wahllos Millionen Fremde ins Land …

weil sie persönlich das gut findet ...



man könnte so weit gehen bzw sagen …

selbst auf die Gefahr hin völlig mißverstanden zu werden …



Hitler wollte das deutsche Volk gesund und stark machen …

und seinen Nutzen mehren …



praktisch also die Vorwegnahme des heute aktuellen verfassungsmäßigen Ziels !!!

Wohl des Volkes ... Schaden wenden ... Nutzen mehren ...



Frau Merkel hat das deutsche Volk systematisch krank gemacht und entkräftet ...

so daß das Volk dem Überfall von Corona jetzt hilflos ausgesetzt ist …



und das Allerunfaßbarste dabei ist … daß dieser Staatsapparat …

vom untersten öffentlich Bediensteten bis zum Höchsten Beamten bzw Richter ...



das wieder genau so beflissen beschissen wie kritiklos gedankenlos umsetzt …

und alles macht … nur weil ein Vorgesetzter das gesagt hat …



als hätte sich seit 100 Jahren hierzulande nichts geändert …

als ginge es immer nur um den eigenen Nutzen und die eigenen Interessen …



einmal Staatsapparat … immer Staatsapparat ...

inclusive der pfarrerstöchterlichen DDR ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

Frauen und Gleichberechtigung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen