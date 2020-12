Montag, 07 Dezember 2020 | 50.342

Die Menschenrechte und ... die so genannte Mitte ...

rein schematisch könnte man sagen …

hat rund die Hälfte des Volkes den Joe Biden gewählt … also rund 50%



nun ist … wie gesagt … könnte man sagen … und absolut gesehen … 50% keine Mehrheit …

aber … den Donald Trump haben etwas weniger als die Hälfte gewählt …



gewissermaßen 50 minus 1 … also 49 % …

und 50% ist … relativ gesehen … oder auch theoretisch … natürlich mehr als 49% …



und deshalb hat der Joe Biden eben die Wahl gewonnen …

weil … diese 1% die dazwischen liegen …



das ist die so genannte ‘Mitte’ … von der immer gesagt wird …

‘Wahlen werden in der Mitte gewonnen’ …



woran man wieder sieht …

daß diese ganze Wahlarithmetik mit Demokratie überhaupt nichts zu tun hat ...



mit anderen Worten … das Ende eines so genannten demokratischen Wahlkampfs …

ist immer der Anfang einer neuen Diktatur ...



