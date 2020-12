Samstag, 05 Dezember 2020 | 49.340

Die Menschenrechte und ...

- Frau Merkels Ermächtigungsgesetz ...

immer mal wieder wird ein Gesetz von Angela Merkel ...

von vorwitzigen Kritikern als Ermächtigungsgesetz bezeichnet ...



in der an sich irrigen Annahme ... man könnte es dadurch diffamieren ...

in Anlehnung an das so genannte Ermächtigungsgesetz für Adolf Hitler ...



das ist aber ... könnte man sagen ... gewissermaßen eine surrealistische Betrachtungsweise ...

denn hier verwischen sich die Grenzen von Traum und Wirklichkeit ...



im Grunde genommen ist jedes Gesetz ... das Angela Merkel sich macht ...

ein Ermächtigungsgesetz ...



denn so groß ist der Unterschied nun auch wieder nicht ...

ob sie die Gesetze aus dem Kanzleramt heraus oder über den Bundestag macht ...



eine Kritik daran ist also doch auch bloß wieder Augenwischerei ...

bzw das ist wie bei der so genannten Gewaltenteilung ...



auch da gilt eine angebliche Trennung der Gewalten ... ein Traum !!!

denn in Wirklichkeit arbeiten die knallhart zusammen als Einheit ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhismus / Brahmanismus / Dalailamaismus / Hindusimus / Shintoismus ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...







