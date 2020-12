Freitag, 04 Dezember 2020 | 49.339

Die Menschenrechte und ...Frau Merkels Corona Leugnen ...

bekanntlich darf der Bürger vor der Polizei oder vor Gericht oder so ...

lügen was das Zeug bzw seine Phantasie hergibt ...



warum das in bestimmten Einzelfällen dann doch nicht gilt ...

ist an sich unerfindlkich ...



der zum Beispiel Corona leugnet ... wird mindestens diffamiert ...

und wer gar den Holocaust leugnet ... wird sogar bestraft ...



dabei ist die Rechtslage an sich völlig klar ...

soweit sie nicht durch die Gesetzeslage pervertiert wird ...



Inhalt und Grundlage des Hippokratischen Eides ist ... zum Beispiel ...

alles zu tun zur bedingungslosen Erhaltung menschlichen Lebens ...



wenn also jemand so verzweifelt ist ...

daß er freiwillig sterben nöchte ...



dann heißt das ja nichts anderes ... als daß die Ärzte noch nicht alles getan haben ...

um dieses Verlangen zu verhindern ...



das läßt sich aber wie eine Blaupause auch auf Corona und Holocaust etc übertragen ...

denn wenn ... nur ums mal so zu sagen ...



jemand so blöd ist ... daß er Corona und oder Holocaust etc leugnet ...

dann hat Frau Merkel ... wer sonst :::



bzw die nach ihren Richtlinien arbeitenden Bildungspolitiker ...

noch nicht alles getan ... um solchen Unsinn zu verhindern ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamisten und Antisemisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... bzw Abstand / Maske / Hygiene ...







