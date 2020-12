Donnerstag, 03 Dezember 2020 | 49.338

Die Menschenrechte und ... Frau Merkels Infektionsschutzgesetz ...

Frau Merkel ... also die Bundeskanzlerin und gesissermaßen Staats-Chefin ...

will sich natürlich gegen Infektionen schützen ...



und wie macht man das als Regierungs-Chefin ...

man erläßt ein Gesetz ... das typische Regierungsmittel ...



das ist natürlich auch nicht so ganz einfach ...

wenn man da wie mit dem Panzer durch die angeblich demokratische Landschaft pflügt ...



aber das sind dann unvermeidliche Kollateralscäden ...

zu denen es keine Alternative gibt ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und Semisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







