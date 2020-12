Mittwoch, 02 Dezember 2020 | 49.337

Die Menschenrechte und ... Frau Merkels Wasserwerfer ...

Frau Merkel macht bekanntlich keine Politik ...

zumindest keine professionelle verfassungsgemäße Politik ...



gleichwohl nennt sie natürlich das was sie an sich macht 'ihre' Politik ...

und insofern paßt dann wieder der Ausdruck ...



Wasserwerfer sind die Fortsetzung der Politik bzw also 'ihrer' Politik ...

'mit anderen Mitteln' ...



aus der Sicht an sich friedlicher Bürger heißt das bzw die Steigerung ...

Polizei ... Wasserwerfer ... Krieg ...



eine nach oben offene Spirale ... und das in einem Staat ...

der laut Verfassung ein demokratischer und sozialer Staat sein soll ...



der aber vom Bundesverfassungsgericht systematisch verhindert wird ...

und deshalb von Frau Merkel ungeniert als Diktatur betrieben werden kann ...



