Freitag, 02 Oktober 2020 | 40.276

Die Menschenrechte und ... die sexuelle Gewalt an Kindern

die sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen …

also Minderjährigen … ist schlimm … aber darum kümmert sich bereits …



der Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung

für Fragen des sexuellen Kindesmißbrauchs ...



was zunächst die Frage aufwirft … warum nur die sexuelle Gewalt …

wo doch jede Art von Gewalt im Grunde genommen gleich schlimm ist …



außerdem ist die sexuelle Gewalt nicht das eigentliche Problem …

weil das objektiv Teil der Naturgesetze ist ...



das eigentliche Problem ist die politische Gewalt …

der offiziell gewalten-geteilten politischen Führung im Rahmen der Kulturgesetze …



gegenüber erwachsenen Frauen und Männern … also dem Volk im eigentlichen Sinne …

das heißt … die Gewalt gegenüber der Verfassung und dem Recht …



der Demokratie und der Freiheit …

der Würde des Menschen und dem Frieden ...



und daß sich darum eben niemand kümmert …

kein unabhängiger Beauftragter geschweige ein abhängiger ...



jede Art von Gewalt … mit Verlaub … ist ebenso unvertretbar wie unbeschreiblich schlimm …

das sieht man heute noch an den Deutschen mit DDR-Hintergrund …



im allgemeinen …

wie ganz besonders an Angela Merkel ...



und diejenigen governmantal and non-governmental Aktivisten …

die jetzt diese Feiern veranstalten … unter dem Stichwort ‘Tag der Deutschen Einheit’ …



und unter dem Beifall bzw der ungenierten Beteiligung der Präsidenten des Allerhöchsten Gerichts …

machen auch nichts anderes … als das (gesamte) Volk immer wieder vergewaltigen ...



man könnte es auch anderes sagen … wenn ich mit jemandem ein Gespräch führe ...

ganz unbefangen … aber vielleicht nur mit 1.4 m Abstand …



schreit mich mit Sicherheit irgend jemand aus dem Umfeld an…

‘halten Sie gefälligst den Abstand ein’ … oder so ...



wenn ich auf der Straße / in der Bahn … mich einmische …

wenn eine Mutter / ein Vater … ein Kind mehr oder weniger vergewaltigen …



werde ich auch angeschrien …

‘kümmern Sie sich gefälligst um Ihren eigenen Dreck’ … oder so ...



mit anderen Worten … da kommt niemand und sagt ...

ich bin der Beauftragte von Frau Merkel und empfehle Ihnen das zu lassen ...



apropos Frau Merkel …

das ist dann noch der Witz an der ganzen Sache …



der Mann … also der UBSKM BUND … glaubt allen Ernstes …

wenn er die Sympathie von Frau Merkel hat … dann hätte er schon gewonnen …



wo doch erfahrungsgemäß die Sympathie von Frau Merkel …

die sicherste Methode ist … solche Erfolge zu verhindern …



das ist genau so aussichtslos und erfolglos …

wie wenn man beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde einreicht …



oder beim Bundestag eine Akkrediierung beanttragt …

das heißt …



Gewalten-teilung ist nicht Minimierung … auch nicht Summierung …

sondern eigendynamische Potenzierung jeglicher Gewalt …



unentrinnbar … wie eben Kinder in der Hand von Gewaltigern …

oder … auch bei Frauen soll das ja so sein …







