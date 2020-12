Dienstag, 01 Dezember 2020 | 49.336

Die Menschenrechte und ... das Infektionsgeschehen ...

gebannt wie das Kaninchen auf die Schlange ...

starren die üblichen Verdächtigen...



also ich meine die sogenannten Verantwortlichen in Politik und Medien / Kirchen und Kultur ...

wie bereits in einer Art Todesstarre auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens ...



bekanntlich beißt die Schlange dann irgend wann zu ...

und das Kaninchen ist weg ...



und so ähnlich ungefähr vielleicht wird es auch mit Corona gehen ...

alle dazu bisher angeleierten so genannten Maßnahmen und Forschungen etc ...



dienen nichts anderem als der Belämpfung von Symptomen...

bzw also der Bekämpfung der Angst vor der Schlange ...



aber nicht der Besietigung der Gefahr als solcher ...

also der Schlange bzw des Gefühls ihr hilflos ausgeliefert zu sein ...



Corona ... das ist so etwas wie eine ausgebüchste Schlange ...

was an sich nicht der verfassungsmäßigen Ordnung entspricht ...



Corona zeigt und beweist nicht mehr und nicht weniger ...

als daß praktisch von Anbeginn dieser Bundesrepublik Deutschland ...



die maßgebenden Politiker die Verfassung in ihrem Kern ignoriert ...

und eben nicht versucht haben ...



eine verfassungsmäßige Ordnung herzustellen mit Herrschaft des Volkes ...

bzw also diesen demokratischen und sozialen Staat ...



sondern die Verfassung und den im Werden begriffenen Staat dazu mißbraucht haben ...

eine Herrschaft nach eigenem Gusto sich einzurichten und auszuüben ,,,



das einzig Tröstliche an der ganzen Geschichte ist ...

daß es grundsätzlich jederzeit möglich ist ... verfassungsgemäß Abhilfe zu schaffen ...



daß es jeden Tag möglich ist ... daß es unverzichtbar ist ...

die Weichen neu zu stellen ... in Richtung eines demokratischen Staates ...



daß es jeden Tag möglich ist ... nach dem Prinzip der Weg ist das Ziel ...

eine verfassungsmäßige Ordnung herzustellen und entsprechend zu agieren ...



oder ... wie Konrad Adenauer schon zu seiner Zeit sehr richtig festgestellt hat ...

als er merkte ...



daß der Zauber des Anfangs wohl doch nicht allzulange hielt

und das alles wohl doch nicht so richtig funktionierte und in Gang kam ...



'niemand kann mich hindern ...

jeden Tag ein bißchen schlauer zu werden' ...



*



