Die Menschenrechte und ... was helfen sie eigentlich ?

es gibt Rechtsanwälte ... die haben eine Ausbildung als Rechtsanwalt ...

sind aber nicht als solche zugelassen ...



bei den Politikern ist das gewissermaßen umgekehrt ...

es gibt Politiker ... die sind als Politker zugelassen ... haben aber gar keine Ausbildung dafür ...



wenn ... zum Beispiel ... Angela Merkel ihre Kabinettsitzung leitet ...

das heißt sie berät mit ihren Ministern (m/w/d) die aktuellen Themen ...



dann berät da eine Pfarrerstochter ...

die keine ausgebildete Politikerin ... vielleicht nicht mal Physikerin ist ...



mit Ministern ... die alles Mögliche sind ... bloß keine ausgebildeten Politiker ...

sondern reine Parteistrategen ... wenn nicht reine Lobbyisten...



über Anregungen und Informationen von Virologen und Epidemiologen etc etc ...

die ebenfalls keine ausgebildeten Politiker sind ...



und heraus kommen dann so genannte 'Maßnahmen' ...

die alles Mögliche sind ... bloß keine verfassungsgemäße Politik ...



und wenn man dagegen beim Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde einreicht ...

wegen der Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...



und oder um wenigstens auf die Möglichkeiten der Abhilfe hinzuweisen ...

dann sagt der Präsident ...



was soll ich machen ... (?) ich hab' meinen Job von der Frau Merkel ...

und krieg mein Geld von der Frau Merkel ...



da können Sie doch im Ernst nicht von mir verlangen ...

daß ich was gegen die unternehme ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Unions Europäische Rats Präsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Sterben ...







