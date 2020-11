Sonntag, 29 November 2020 | 48.334

Die Menschenrechte und ... die Kunst ...

Kunst kommt bekanntlich von Können …

das heißt man spricht dann von Kunst …



wenn das Ergebnis der Betätigung auf unterschiedlichenen Arbeitsfeldern …

eine durchschnittliche Leistung übersteigt ...



das gilt unter anderem für die bildende / gestaltende / handwerkliche etc Kunst ...

wie auch für darstellende und aufführende Kunst … bekannt unter dem Namen Theater ...



dieses Theater findet auf einer Bühne statt …

was erklärt … weswegen auch andere Aufführungsorte …



auf denen sowas wie Theater stattfindet …

im mehr oder weniger übertragenen Sinne als ‘Bühne’ bezeichnet werden …



zum Beispiel eben die ‘Politische Bühne’ …

bei der dann auch wieder unterschieden wird zwischen festen Aufführungsorten …



wie etwa der Bundestag oder der Bundesrat … der Bundesbungalow bzw das Bundesboudoir …

die Bundesgerichte oder das Bundesschloß etc ...



und den beweglichen / mobilen um nicht zu sagen Wander- oder gar Wagenbühnen ...

bei denen man von der Politischen Bühne immer dann spricht …



wenn ein Politiker (m/w/d) überhaupt irgend wo irgend was sagt …

wenn es nur entsprechend publikumswirksam wie bei Talkshows präsentiert wird …



der Unterschied zwischen den Aufführungen auf der Theaterbühne und der Politischen Bühne …

liegt darin … daß es für erstere einen Regisseur gibt … für die zweite nicht …



obwohl die Jobdescriptions und das Aufgabenverständnis sich gar nicht so unähnlich sind …

aber in der Praxis bzw per saldso sind die Unterschiede doch gravierend …



und liegen vor allem im qualitativen Bereich …

bzw in der fachlichen Qualifizierung …



der Regisseur zum Beispiel muß sein Handwerk gelernt haben …

er ist für die Rollenbesetzung verantwortlich …



für die dramaturgische Einrichtung und Ausübung des Geschehens …

für die Leitung der Proben und Aufführungen … deswegen spricht man auch von Regie ‘führen’ …



und so ähnlich um nicht zu sagen genau so steht das auch in unserer Verfassung ...

in Bezug auf die Aufgaben des Bundeskanzlers (m/w/d) ...



die Bundesminister (…) werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers ernannt oder entlassen ...

der Bundeskanzler leitet die Kabinettsitzungen und bestimmt die Richtlinien der Politik ...



aber mit diesen mehr rein wörtlichen Übereinstimmungen hört es dann auch schon auf …

im Ergebnis leitet die aktuelle Bundeskanzlerin nicht ein Stück … bzw also ‘die Politik’ …



weil sie gar keine Vorstellung davon hat … was das eigentlich ist ...

weil man für die Tätigkeit als Bundeskanzler keinerlei fachliche Vorbildung braucht ...



sie betreibt Politik nur nach der Art eines eingerichteten und ausgeübten Staatsbetriebes …

genauer gesagt in der Art eines Gefängnisses in dem das Volk geknechtet und versklavt wird …



und im Grunde genommen keinerlei Rechte hat … geschweige die Herrschaft und Recht …

und von einer politischen ‘Führung’ kann nicht mal andeutungsweise die Rede sein ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Raumfahrt / DeLiRi-um tremens ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen