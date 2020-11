Samstag, 28 November 2020 | 48.333

Die Menschenrechte und ...

- die Kinderrechte und der Kinderglaube ...

Demokratie heißt an sich ganz einfach ‘Herrschaft des Volkes’ …

de facto herrschen aber Historiker Rechtsanwälte Physiker Virologen etc etc (m/w/d) ...



und versuchen … diese Herrschaft des Volkes systematisch zu untergraben ...

und dem Volk jeglichen Zugriff auf die Macht zu verhindern …



die Herrschaft des Volkes basiert auf dem Recht …

das ihm speziell durch die Verfassung zugestanden wird …



weswegen man speziell auch vom Verfassungsrecht spricht …

und der Handhabung dieses Rechts durch das Bundesverfassungsgericht …



einer der Tricks … mit denen dem Volk die Herrschaft vorenthalten wird …

ist daß dem Volk vorgegaukelt wird … es hätte nicht nur Recht sondern sogar Rech-te ...



also eben die so genannten Menschenrech-te … die dann nach Belieben

der de facto Herrschenden zerhackstückt und diffenrenziert werden können …



praktisch aber nur den Zweck haben …

das Volk in die Irre und totale Verwirrung zu führen …



zu dieser Irreführng gehört der Kinderglaube …

man könne die Lage der Menschenrechte verbessern …



indem man in der Verfassug neben den Menschenrechten …

ausdrücklich auch sowas wie Kinderrechte verankert ...



die so genannte Regierung führt praktisch Krieg gegen das Volk ...

und je mehr Nebenkriegsschauplätze es gibt ...



desto größer ist die Verwirrung ...

und desto sicherer die Macht der ungeniert Regierenden ...



die Politische Ausstellung ...

die Afrika-Europa-Nachbarschaft ...



Deutsche und ... Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung bzw systematische Verunbildung und Entmündigung ...







