Freitag, 27 November 2020 | 48.332

Die Menschenrechte und ... die Fernsehlotterie ...

die Deutsche Fernsehlotterie versucht mit allen Tricks …

und vor allem mit einer schon fast erstaunlichen Hartnäckigkeit …



die Bürger dazu zu bringen …

von ihrem sauer verdienten Geld ein Los zu kaufen ...



weil sie damit ‘einen wichtigen Beitrag leisten würden …

für mehr Solidarität und Hilfsbereitschaft in unserem Land’ ...



immerhin rund zwei Milliarden Euro seit 1956 …

im Schnitt wäre also etwa 2050 mit der dritten Milliarde zu rechnen …



wenn dann überhaupt noch jemand lebt …

und nicht direkt oder indirekt ein Opfer von Corona geworden ist …



bzw der Fortsetzung der so genannten Politik Angela Merkels …

mit anderen Mitteln ...



so konnten dank (der) Millionen … bzw also Milliarden von Mitspielern …

mehr als 9000 Projekte unterstützt werden …



für Kinder und Familien … Jugendliche und Senioren … Frauen und Diverse ...

Menschen mit mehr oder weniger schweren Behinderungen und Erkrankungen ...



natürlich kaufen auch nicht nur Menschen vom sauer verdienten Geld die Lose …

sondern auch Menschen … die eher lustvoll zu ihrem Geld gekommen sind …



weswegen sich der Begriff ‘verdient’ gar nicht unbefangen verwenden läßt …

weil sie die Lotterie eigentlich nur als Weg zur Steuerhinterziehung nutzen ...



und sie brauchen auch keine Angst zu haben …

daß dieser Weg mal durch irgend welche Ausgangs oder Zugangs Sperren verbaut würde ...



denn die Politiker werdrn immer mindestens einen Schritt voraus sein …

und qualitativ wie quantitativ mehr kaputt machen … zerstören … beseitigen …



insbesondere an verfassungsmäßiger Ordnung …

als alle Solidarität und Hilfsbereitschaft der Bürger ausgleichen und wieder gutmachen könnten



