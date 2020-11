Donnerstag, 26 November 2020 | 48.331

Die Menschenrechte und ... der Zauber ...

also nochmal … jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...

das ist … könnte man sagen … die Ehrfurcht vor dem ‘Wunder’ (!) des Neuen ...



man könnte auch sagen …

es ist sogar ein doppelter Zauber …



denn jedem Anfang wohnt nicht nur der Kern des Endes inne …

sondern auch der Keim des Neuen das danach kommt ...



das ist so ähnlich wie … sein Leben lang sucht der Mensch nach dem idealen Partner …

aber in der Zwischenzeit muß er heiraten und Familie gründen und/oder so ...



man könnte natürlich auch fragen …

was heißt überhaupt ‘Zauber’ ? ...



unwillkürlich denkt man da an etwas Positives / Schönes / Nettes …

aber es gibt auch den nicht nur sprichwörtlichen ‘faulen Zauber’ ! …



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







