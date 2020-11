Mittwoch, 25 November 2020 | 48.330

Die Menschenrechte ... das deutsche Wesen ...

es ist wahrscheinlich so … daß am deutschen Wesen die Welt nicht genesen kann ...

zumindest nicht unbedingt …



aber muß man es deshalb kaputtmachen / vernichten / zerstören / beseitigen ???

die Grenze könnte doch bei einer Art Koexistenz liegen …



Gleichberechtigung … Gleichbehandlung … Partnerschaft …

wenn nicht gegenseitigen Befruchtung … das eine nicht ohne das andere …



wir wissen schon … allem Anfang wohnt ein Zauber inne …

aller Anfang enthält aber auch den Kern des Endes …



und schon im alten Rom und Athen sagte man …

bedenke das Ende …



zumindest wenn man anfängt zu denken …

aber das lernen die meisten Menschen offensichtlich ja nie ...



in Deutschland leben rund 8o Millionen Menschen ...

aber keiner denkt ...



und je näher man der gesellschaftlichen geschweige politischen Spitze kommt ...

desto weniger ...



es würde völlig reichen ...

wenn wenigstens einer von denen 'da oben' (m/w/d) denken würde ...



der Bundesregierungspräsident oder der Bundesparlamentspräsident ...

oder wenigstens der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



aber nix ist ...

wohin man guckt ... nichts als tote Hose und leeres Hirn ...



*



Das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel(n) und Wandel(n) ... Wandel(n) durch 'Nicht'-Handel(n) ...







