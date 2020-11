Dienstag, 24 November 2020 | 48.329

Die Menschenrechte und ... die Intelligenz ...



seit Menschengedenken …

bzw natürlich schon weit davor …



entsteht die Natur als Ganzes jedes Jahr immer wieder neu ...

und entwickelt sich gleichwohl auch weiter vor … Evolution genannt …



apropos Menschen-Gedenken … irgend wann fing der Mensch an zu denken …

bzw er dachte daß er denkt ...



denn 'wenn Du denkst Du denkst ... dann denkst Du nur Du denkst' ...

Intelligenz genannt …



mit jedem Kind … das neu geboren wird … entsteht diese Intelligenz immer wieder neu …

und entwickelt sich gleichwohl immer weiter zurück … Verstand genannt ...



das geht so weit … daß dieser menschliche Verstand die Intelligenz einfach beseitigen …

und durch eine so genannte Künstliche Intelligenz ersetzen will …



und nicht nur die Intelligenz … sondern auch die verfassungsmäßige Ordnung ...

allgemein das Recht und speziell die so genannten Menschenrechte ...



der absolute Gipfel davon ist ...

daß irgend welche inzwischen völlig degenerierten Hirne ...



sich ausgedacht haben ... diese 'Entwicklung' (?) sogar per Gesetz festzulegen ...

und das also für alle Menschen verbindlich zu machen ...



das heißt ... der Verstand wird per Gesetz verboten ...

das ist das letzte Glied in der Kette eines Antihumanismus ...



*



die Politische Oper ... DOB Deutsche Oper Berlin ... KOB / SOB ...

das Kommissionarristische Unionistische Europa ... KUE ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und dieses 50 plus 1 ...



andererseits kann man nicht sagen ... Frauen seien also 50 minus 1 ...

im Gegenteil ... eigentlich sind sie ja 50 plus 2 ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen