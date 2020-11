Montag, 23 November 2020 | 48.328

Die Menschenrechte und ... die Unterschiede ...

in Belarus wird demonstriert pro Demokratie …

und gegen die dort praktizierte Diktatur …



in Deutschland wird auch demonstriert … gegen die hier praktizierte Demokratie ...

weil sie sich als ähnliche Diktatur geriert wie die in Belarus …



gemeinsam ist beiden … den Demonstranten wie den Regierungen …

keiner weiß was er tut / keiner weiß wovon er überhaupt redet …



insbesondere was den Begriff Demokratie angeht ...

das heißt … man ist in beiden Ländern etwa gleich weit von der Demokratie entfernt ...



knapp daneben ist bekanntlich voll vorbei …

und weit entfernt heißt nicht … daß die Distanz nicht schnell überwunden werden könnte ...



in Belarus wäre es nötig ... mit dem Präsidenten des Staates zu reden ...

in Deutschland wäre es nötig ... mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts zu reden ...



keiner tut ... was er laut Verfassung soll ...

ohne rechtlich-relevante Erörterung der offenen Fragen gehts aber nunmal nicht ...



*



der Politische Film ... Krieg und Frieden ... Merkel und Trump ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäische Rats-Präsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







