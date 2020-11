Sonntag, 22 November 2020 | 47.327

Die Menschenrechte und ...

- das Glaubensleben ... politisch ... praktisch ...

aller Glaube ist bekanntlich relativ … wenn nicht überhaupt graue Theorie ...

erst dadurch daß man daran glaubt … und sich darauf verläßt … wird er praktisch nutzbar ...



heute … zum Beispiel … beim Bäcker ...

der Kunde vor mir … der an sich gerade bedient wird …



guckt unschlüssig die Theke rauf und runter …

und kann sich nicht entscheiden …



die Verkäuferin steht ebenso unschlüssig hinter der Theke ...

und wartet ... wortlos ... und wartet …



ich sage … betont höflich ... 'ich hätte bitte gern ein Vollkörnchen' …

das ist eine vorzügliche gewissermaßen Zwei-Sterne-Spezialität dieses Hauses …



denn dafür gehe oder fahre ich extra hin ...

bzw mache ich auch schon mal einen Umweg ...



sagt die Verkäuferin …

Sie sehen doch daß ich gerade den Kunden vor Ihnen bediene …



ich sage … 'und ich sehe … daß Sie ihn nicht bedienen ...

ein Kunde der nicht weiß was er will …



und auch nicht fragt und beraten werden will …

ist kein Kunde im Sinne des Bedientwerdens …



Verkäuferin … na soviel Zeit werden Sie doch haben …

ich sage … 'nein ... tut mir leid ... ich habe keine Zeit …



und schon gar nicht dafür … sinnlos vor der Theke vor einer Verkäuferin zu stehen …

die ebenso sinnlos hinter der Theke steht' …



die Lösung bringt … wie könnte es am Sonntagmorgen anders sein …

der Glaube …



denn der andere Kunde findet anscheinend immer noch nicht das Richtige …

hat aber inzwischen seine Sprache wieder gefunden und sagt …



ich glaube … sic ... ich weiß ... was ich will ... ich weiß nur noch nicht wie viel …

geben Sie dem Herrn ruhig sein Vollkörnchen ...



*



die Politische Predigt ... am so genannten Toten-Sonntag ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen