Samstag, 21 November 2020 | 47.326

Die Menschenrechte und ... Zukunft ...

hartnäckig hält sich bei Eltern und Erziehern ...

selbst in der Wirtschaft und vor allem bei allen mögliochen Spendensammlern ...



die Attitude ... der Glaube ... die Vorgabe ...

man wolle irgend was für eine bessere Zukunft unserer Kinder tun ...



nach Lage der Dinge war das vielleicht in vordemokratischen Zeiten noch möglich ...

seit rund 100 Jahren ist das aber ein Musterbeispiel für einen Kinderglauben ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ...

der Buddhismus Brahmanismus Dalailamaismus Hinduismus Shintoismus und sonstiger Antichrismus ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ...







