Die Menschenrechte und ... das Auto ...

mit dem Auto fing bekanntlich alles an …

mit diesem Vehicle … das selbst fuhr … wenn es denn gefahren wurde ...



bis zum Autopiloten … wo es gewissermaßen umgekehrt ist …

das Ding fliegt … wenn der Autopilot eingeschaltet ist …



und jetzt versucht mans ja wieder mit back to the roots …

jetzt soll auch das Auto wirklich ganz von allein fahren ...



Ziel eingeben und auf ‘Start’ drücken …

und Duschen gehen … im Wohnmobil … oder schlafen … oder so …



Eins nach dem Anderen wurde inzwischen automatisiert ...

der Mensch wurde dabei geradezu paralysiert …



und neuerdings gibts sogar einen voll automatisierten Supermarkt …

also statt Supermarkt einen Superautomaten ...



wo nichts ist hat auch der Kaiser bekanntlich sein Recht verloren …

und Kaisers Kaffeegeschäft gibts ja schon lange nicht mehr …



der Mensch lernt gewissermaßen autodidaktisch …

sich selbst wegzuautomatisieren ...



