Donnerstag, 19 November 2020 | 47.324

Die Menschenrechte und ... die schweren Zeiten ...

Corona … das bedeutet für viele … für uns alle …

bisher unvorstellbar schwere Zeiten ...



nicht so für die Frau Kanzlerin … wo auch immer sie auftaucht … kann man sehen

welche spitzbübischen Spaß ihr die ganze Sache macht …



in dem Bewußtsein … ach wie gut daß niemand weiß … bzw nicht mal vermutet ...

daß ich die Urheberin dieses ganzes Schlamassels bin ...



vor allem wenn sie ganz ernst wird … sieht man …

wie ihr der Schalk aus dem Nacken lacht …



man sieht ihr das förmlich an … wie sie sich hoch talentiert zur Hochform steigert …

wenn sie diesen ganzen Unsinn da vor sich herplappert … wie das aus ihr heraussprudelt ...



und die freie Hauptstadtpresse … die Medienvertreter …

von Journalisten zu sprechen wäre eine Beleidigung der Geschichte des Journalismus …



freuen sich wie die kleinen Kinder zu Weihnachten …

genau so wie seinerzeit die gleichgeschaltete Reichspresse ...



und überbieten sich förmlich darin daß sie wieder gaaanz toll was zu berichten haben …

und dieser Unsinn unverzüglich weiterverbreiten können …



damit er dann sicher wieder gaaanz toll kommentiert und interpretiert wird ...

und vom Grimme und allen möglichen anderen Instituten mit Preisen bedacht wird ...



das Problem ist also gar nicht der grassierende Corona-Virus ….

sondern die acquired immunde deficiencyelle Geisteskrankheit ...



der maßgebenden und führenden Köpfe und Kräfte in Gesellschaft und Wirtschaft …

Medien und Märkten … Kirchen und Kultur ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



wobei das Problem ja nicht ist ... daß er wirklich völlig ratlos ist ...

sondern daß er trotz Ratlosigkeit immer weiter vor sich hin wurstelt und wurstet ...



und sich dabei (!) von falschen Beratern lustvoll beraten läßt ...

und sich jedem sinnvollen Know-how mehr oder weniger bewußtlos entzieht ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migration und Migrantifa ...







