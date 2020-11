Mittwoch, 18 November 2020 | 47.323

Die Menschenrechte ... die Buße und das Beten ...

es gab ... seit Menschengedenken ... schon immer sowas wie Corona ...

früher glaubten die Menschen ... das sei eine Strafe Gottes ...



heute weiß man ...

daß das stimmt ...



denn wenn der Mensch ... im allgemeinen ... bzw Pfarrerstöchter ... im besonderen ...

sich anmaßt ... den so genannten Lieben Gott zu spielen ...



- darauf daß Gott eh eine Frau ist ...

habe ich in ständiger Menschenrechtssprechung schon hinreichend hingewiesen -



dann ist doch so klar wie Kloßbrühe ...

daß das in einer Katastrophe enden muß ...



mit anderen Worten ... was hier passiert ... ist ...

der Mensch der Gott spielt ... bestraft ... sich also selbst ...



diese Krisen und Katastrophen sind also hausgemacht ...

wenn die Natur mißachtet mißhandelt mißbraucht wird ...



dann schlägt sie automatisch (!) zurück ...

das ist wie beim (Menschen)Recht ...



bzw bei Justitias Waage ... nur eine Frage der Balance ...

heutzutage auch unter dem Begriff 'Nachhaltigkeit' bekannt ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Trumpels ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...



Nicht handeln und trotzdem wandeln ...

das Gegenteil von 'wer rastet der rostet'







