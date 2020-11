Dienstag, 17 November 2020 | 47.322

Die Menschenrechte und ... Angela's Spielhölle ...

Politik ist für Frau Merkel ein Spiel ...

erst ein Spiel um die Macht ...



dann auch ein Spiel mit der Macht ...

und schließlich das Spiel zum Erhalt der Macht mit den Mitteln der Macht ...



einfach immer so aus Jux und Tollerei ...

eben als Spiel und für Spaß ...



das ist wie wenn vor einer Spielhöllle ... in der illegale Spiele betrieben werden ...

und die also von den Behörden eigentlich geschlossen werden müßte ...



statt sie zu schließen ... die Polizei zum Schutz der Spieler eingesetzt wird ...

und die das dann auch mit aller Gewalt gegen Demonstranten etc durchsetzt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... ach was ...







