Die Menschenrechte und ... das Göttliche Wesen ...

ante deum ...



Gott muß eine Frau sein … nach der Regel 'm/w/d' …

weil … der Beweis …



klar ist … Jesus ist ‘m’ also ein Mann ...

der Heilige Geist muß konsequenterweise ‘d’ sein …



ergo … Gott selbst muß also eine Frau sein …

quod erat demonstrandum …



man könnte ja jetzt fragen …

warum muß diese Frau so grausam sein ???



aber lassen wir das … man kann nicht das ganze Redaktionsprogramm …

immer wieder nur mit Angela Merkel bestreiten ...



*



ante meridiem ...

die Menschenrechte und ... die Naturkatastrophen ...



jetzt soll also nach Darstellung der Frau Kanzlerin diese Corona eine Naturkatastrophe sein ...

und die Hauptstadtpresse hört sich diesen Unsinn ...



immer wieder ebenso andächtig wie einfältig an ...

um das dann unverzüglich weiter zu berichten ...



was wiedermal beweist ... nicht nur an der Politik ...

auch am Journalismus ist die Demokratie bisher völlig wirkungslos vorbeigeflossen ...



bei Tschernobyl hat auch niemand gesagt ...

das sei eine Naturkatastrophe ...



was also hat Corona mit einer Naturkatastrophe zu tun ???

Corona ist noch nicht mal eine Zivilisationskrankheit ...



Corona ist ein regelrechter Angriff (!) auf die Zivilisation ...

seitens völlig hirnverbrannter degenerierter Politiker wie eben Angela Merkel und Konsorten ...



*



die Politische Predigt ... am Volkstrauertag ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...







